МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2023, в которой будут широко представлены в том числе предприятия российской "оборонки", начинает свою работу в столице Белоруссии — Минске. В Белоруссии начали проверять паспорта у въезжающих на авто из России

Мероприятие пройдет на площадке "Минск-Арена" в период с 17 по 20 мая. Российский ВПК представят 17 компаний, в том числе единственный российский спецэкспортер "Рособоронэкспорт", Объединенная авиастроительная корпорация, концерны "Уралвагонзавод", "Алмаз-Антей" и "Калашников", холдинги "Технодинамика", "Швабе" и "Высокоточные комплексы".

Среди новинок отечественной "оборонки" на MILEX — малогабаритный реактивный огнемет МРО-А, предназначенный для поражения живой силы, находящейся в зданиях, оборонительных сооружениях, а также в автомобильной и легкобронированной технике. Кроме того, на стенде Рособоронэкспорта будет представлена линейка новых высокоточных винтовок Lobaev Arms, ORSIS, Phantom и Raptor.

Ожидается, что на российской экспозиции будут представлены комплексы ПВО "Викинг", "Тор-Э2", "Тор-А", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ" и "Тайфун-ПВО(Э)" и линейка бронетехники: танк Т-90МС, бронетранспортер БТР-82А, тяжелая огнеметная система ТОС-1А и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", а также защищенные автомобили "Тайфун-К" К-53949, "Тайфун-ВДВ" и защищенный санитарный автомобиль "Линза".

Помимо этого, посетители минского оружейного салона смогут увидеть такие образцы российской авиатехники, как военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, военно-транспортный вертолет Ми-17В5 и транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, а также дроны-камикадзе "Куб-Э".

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ ВТС

Как отмечал в преддверии MILEX-2023 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, военно-техническое сотрудничество Москвы и Минска находится на традиционно высоком уровне. Среди последних значимых оружейных поставок белорусской стороне — системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Беспрецедентным стало принятое весной 2023 года решение о передаче союзному государству тактического ядерного оружия (в качестве его носителя могут выступать переданные Белоруссии "Искандер" и штурмовики Су-25). Белорусские операторы "Искандеров" и экипажи боевых самолетов уже прошли соответствующее обучение в России.

По словам президента РФ Владимира Путина, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии должно закончиться 1 июля. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что при необходимости может договориться с Москвой о введении в республику стратегического ядреного оружия.

Российско-белорусское ВТС не ограничивается поставками вооружений РФ белорусской стороне. Так, председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус заявлял на полях MILEX-2021, что Минск ежегодно поставляет Москве военную продукцию на сумму 250-300 миллионов долларов.