МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении трудовым коллективам и ветеранам с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Лукашенко рассказал о планах по размещению стратегического ядерного оружия

"Сегодня благодаря компетентности и профессионализму работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, других федеральных органов исполнительной власти и организаций, действующих на этом значимом направлении, а также предприятий ОПК Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники", — сказано в телеграмме.

Путин добавил, что за прошедшие десятилетия система сделала весомый вклад в обеспечение национальной безопасности и развитие отечественной оборонной промышленности, наукоемких отраслей экономики, стала важным инструментом внешней политики.

Несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию Запада, Россия экспортирует существенные объемы военной продукции, уделяет внимание модернизации, отметил президент.

"Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и недобросовестную конкуренцию со стороны США и ряда западных стран, вы активно решаете поставленные задачи, экспортируете существенные объёмы российской продукции военного назначения, уделяете неустанное внимание модернизации производств, наращиванию их научно-исследовательского и опытно-конструкторского потенциала", — сказано в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что деятельность сотрудников сферы военно-технического сотрудничества РФ будет способствовать укреплению международного авторитета и влияния России, формированию атмосферы дружбы и доверия в отношениях с союзниками и партнёрами, экономическому росту страны и повышению благосостояния наших граждан. Он пожелал им успехов и всего самого доброго.