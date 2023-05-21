МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. По репутации американских истребителей F-16 может быть нанесен серьезный удар, если западные страны передадут их Украине, пишет издание Military Watch Magazine в редакционной статье. В США назвали два крупных города, которые скоро перейдут к России

Как отмечается, есть риск, что истребитель или используемые в нем технологии могут попасть в руки российских военных, также самолеты могут понести значительные потери как от ударов на аэродромах, так и в воздушных боях.

F-16 — легкий однодвигательный истребитель, разработанный в 1970-х годах как легкий и дешевый аналог тяжелого F-15, составлявшего элиту ВВС США. Как отмечается, есть очень высокая вероятность того, что этот класс истребителей будет иметь очень ограниченную живучесть из-за отсутствия малозаметности и ограниченной способности поражать такие российские самолеты, такие как Су-35, МиГ-31. и Су-57.

"Воздушные бои, вероятно, будут очень односторонними, а сбитие F-16 своими истребителями значительно повысит престиж ВВС России и ее оборонного сектора, которые еще совсем показали себя в выгодном свете после уничтожения натовской передовой системы ПВО большой дальности Patriot 16 мая", — говорится в статье.

Очень высокая стоимость этих новых F-16, более 120 миллионов долларов за изделие, также делает их поставку, скорее всего, непомерно высокой, с учетом их небольших объемов производства и большого числа невыполненных заказов, в основном из Тайваня, отмечают авторы.

Старые F-16, оснащенные устаревшими РЛС и лишенные возможности взять ракеты нового поколения, такие как AIM-120D, скорее всего, плохо себя проявили бы, если бы были развернуты на Украине, даже если бы они могли поражать российские самолеты в соотношении один к одному, указывается в материале.

"В результате Соединенные Штаты могут многое потерять из-за того, что их F-16 будут переданы Украине, в то время, когда будущие заказы на этот класс уже под вопросом, а репутация их ВВС имеет решающее значение, особенно на таких театрах военных действий, как Восточная Азия", — делается вывод в статье.