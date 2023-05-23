МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. У Соединенных Штатов в украинском конфликте есть три основные цели, пишет в своей статье для издания Responsible Statecraft старший научный сотрудник по вопросам оборонных приоритетов и бывший подполковник американской армии Дэниел Дэвис. В США предупредили о последствиях передачи F-16 Украине

Он считает, что Вашингтону следует избежать эскалации конфликта за пределами Украины, переложить бремя физической поддержки Украины на европейских партнеров, а также исключить возможность каких-либо соглашений о прекращении конфликта на Украине, которые обяжут США или НАТО предоставить Киеву гарантии безопасности.

По его словам, Вашингтону следует сконцентрироваться на том, чтобы все его действия служили интересам Соединенных Штатов.

Говоря об отправке самолетов F-16 на Украину, Дэвис выразил сомнение в том, что этот шаг сможет существенно изменить исход сражений или способствовать улучшению американских интересов в регионе.

"Вашингтону следует уделять гораздо больше внимания защите американских интересов и прекращению военных действий, и меньше – бессмысленным поставкам оружия, которые, похоже, совсем не являются частью какой-либо последовательной стратегии", — подчеркнул офицер.

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