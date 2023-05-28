Американский сенатор счел смерть россиян "самой удачной" тратой денег США
Сенатор Грэм на встрече с Зеленским назвал смерть россиян "самой удачной" тратой американских денег
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Сенатор-республиканец от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским сказал, что россияне "умирают" в результате "самой удачной" траты денег властями США в рамках помощи Украине.
В пятницу в Киеве прошли переговоры Зеленского с Грэмом. Зеленский выразил благодарность народу США, администрации и конгрессу за выделение военной помощи Украине в "большом" объеме.
"Русские умирают", — заявил Грэм во время встречи.
"Мы еще никогда не тратили деньги так удачно", — добавил он.
Москва направляла странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Киеву. В российском МИДе заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", передавая оружие Украине.
https://1prime.ru/vpk/20230528/840701873.html
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