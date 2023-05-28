МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Сенатор-республиканец от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским сказал, что россияне "умирают" в результате "самой удачной" траты денег властями США в рамках помощи Украине. В Китае назвали шаг России, от которого Украина "задрожит от страха"

В пятницу в Киеве прошли переговоры Зеленского с Грэмом. Зеленский выразил благодарность народу США, администрации и конгрессу за выделение военной помощи Украине в "большом" объеме.

"Русские умирают", — заявил Грэм во время встречи.

"Мы еще никогда не тратили деньги так удачно", — добавил он.

Москва направляла странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Киеву. В российском МИДе заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", передавая оружие Украине.