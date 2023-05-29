МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Запасов оружия в распоряжении США хватит только на неделю интенсивных боев из-за конфликта с Россией на Украине, заявил в своем блоге на YouTube бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. В США назвали два крупных города, которые скоро перейдут к России

"Наши военные запасы истощаются. Кто-то спросил меня: "Если у нас будет большая война, сможем ли мы справиться с ней?" Я сказал: "Ну, если она продлится всего неделю, то да", — сказал он.

Офицер пояснил, что за семь дней серьезных боевых действий американская армия истратит весь свой запас ракет и боевой техники.

Макгрегор добавил, что США оказались в очень плохом положении, однако американцы пока еще не понимают этого.