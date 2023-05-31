2023-05-31T05:49:11+03:00
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2023
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Сенатор Грэм заявил, что Зеленский рассказал ему о готовящемся наступлении
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Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Владимир Зеленский и его помощники поделились с ним сведениями о планах военных действий в рамках контрнаступления Украины. "В... ПРАЙМ, 31.05.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Владимир Зеленский и его помощники поделились с ним сведениями о планах военных действий в рамках контрнаступления Украины.
"В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев", — сказал он газете Politico.
Сенатор не стал раскрывать никаких подробностей о кампании или ее сроках. Вместе с тем, по его словам, удары, растягивающие российскую оборону, уже якобы начались.
"А это означает, что само контрнаступление, вероятно, начнется относительно скоро", — отмечается в статье.