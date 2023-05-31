МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Владимир Зеленский и его помощники поделились с ним сведениями о планах военных действий в рамках контрнаступления Украины. Politico: Запад поставил Киеву новое условие для получения денег

"В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев", — сказал он газете Politico.

Сенатор не стал раскрывать никаких подробностей о кампании или ее сроках. Вместе с тем, по его словам, удары, растягивающие российскую оборону, уже якобы начались.

"А это означает, что само контрнаступление, вероятно, начнется относительно скоро", — отмечается в статье.