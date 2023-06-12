МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Ядерные державы активно модернизируют арсеналы, на фоне украинского конфликта число развернутых ядерных боеголовок только растет, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Медведев оценил вероятность ядерного апокалипсиса

Как показывает статистика SIPRI, в январе 2023 года такие страны как Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль суммарно имели порядка 12 512 единиц ядерного оружия, из которых 9 576 находились на складах потенциального пользования, что на 86 единиц больше по сравнению с январем 2022 года. При этом около 2 тысяч боеголовок (почти все — принадлежащие РФ и США) находились в состоянии повышенной боеготовности, отмечает SIPRI.

Среди лидеров по числу развернутых боеголовок на начало 2023 года в докладе отмечены США с 1770 единицами, а также Россия с 1674. Вместе обе страны обладают примерно 90% от всего ядерного оружия. За ними следуют Франция и Великобритания с 280 и 120 единицами соответственно.

Отмечается, что в 2022 году размеры ядерных арсеналов России и США оставались "относительно стабильными". При этом в дополнение к пригодным для использования запасам ядерного оружия обе страны также имеют более 1 тысячи боеголовок, ранее снятых с военной службы. В данный момент они постепенно демонтируются.

Размер ядерного арсенала Китая, по оценкам SIPRI, вырос с 350 до 410 боеголовок. Как ожидается, цифры по данному показателю будут расти. В докладе обращается внимание, что КНР может увеличить свои показатели по ядерному вооружению до равнозначных по отношению к США и России значений до конца десятилетия.

Великобритания, которая не увеличивала ядерный арсенал в 2022 году, скорее всего, также увеличит свои запасы боеголовок, говорится в исследовании. Такой вывод был сделан на основании заявления британского правительства в 2021 году о повышении лимита с 225 до 260 единиц.

При этом отмечается, что Франция активно продолжает развивать ядерную программу. Власти страны продолжают работу по программам разработки атомной подводной лодки с баллистическими ракетами третьего поколения, а также новой крылатой ракеты воздушного базирования. При этом упоминается и программа по ремонту и модернизации существующих систем.

В свою очередь Индия и Пакистан, по всей видимости, также расширяют ядерные арсеналы. Обе страны продолжили разработку новых типов ядерных систем доставки в 2022 году. Несмотря на то, что Пакистан является основным объектом сдерживания ядерного развития индийцев, они все равно активно разрабатывают системы дальнего действия, способные в том числе поражать цели "по всему" Китаю.

Согласно отчету, КНДР продолжает уделять уделять приоритетное внимание своей военной ядерной программе. Несмотря на то, что в 2022 году Северная Корея не проводила испытательных ядерных взрывов, ее руководство провело более 90 пробных ракетных пусков. По оценкам SIPRI, в настоящее время в стране собрано около 30 боеголовок и имеется достаточно материалов для производства 50-70 единиц.

В исследовании не забыли упомянуть, что не признающий публично наличие ядерного оружия Израиль также проводит модернизацию своего ядерного арсенала.