SIPRI: ядерные державы наращивают стратегический потенциал на фоне конфликта на Украине
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Ядерные державы активно модернизируют арсеналы, на фоне украинского конфликта число развернутых ядерных боеголовок только растет, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Как показывает статистика SIPRI, в январе 2023 года такие страны как Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль суммарно имели порядка 12 512 единиц ядерного оружия, из которых 9 576 находились на складах потенциального пользования, что на 86 единиц больше по сравнению с январем 2022 года. При этом около 2 тысяч боеголовок (почти все — принадлежащие РФ и США) находились в состоянии повышенной боеготовности, отмечает SIPRI.
Среди лидеров по числу развернутых боеголовок на начало 2023 года в докладе отмечены США с 1770 единицами, а также Россия с 1674. Вместе обе страны обладают примерно 90% от всего ядерного оружия. За ними следуют Франция и Великобритания с 280 и 120 единицами соответственно.
Отмечается, что в 2022 году размеры ядерных арсеналов России и США оставались "относительно стабильными". При этом в дополнение к пригодным для использования запасам ядерного оружия обе страны также имеют более 1 тысячи боеголовок, ранее снятых с военной службы. В данный момент они постепенно демонтируются.
Размер ядерного арсенала Китая, по оценкам SIPRI, вырос с 350 до 410 боеголовок. Как ожидается, цифры по данному показателю будут расти. В докладе обращается внимание, что КНР может увеличить свои показатели по ядерному вооружению до равнозначных по отношению к США и России значений до конца десятилетия.
Великобритания, которая не увеличивала ядерный арсенал в 2022 году, скорее всего, также увеличит свои запасы боеголовок, говорится в исследовании. Такой вывод был сделан на основании заявления британского правительства в 2021 году о повышении лимита с 225 до 260 единиц.
При этом отмечается, что Франция активно продолжает развивать ядерную программу. Власти страны продолжают работу по программам разработки атомной подводной лодки с баллистическими ракетами третьего поколения, а также новой крылатой ракеты воздушного базирования. При этом упоминается и программа по ремонту и модернизации существующих систем.
В свою очередь Индия и Пакистан, по всей видимости, также расширяют ядерные арсеналы. Обе страны продолжили разработку новых типов ядерных систем доставки в 2022 году. Несмотря на то, что Пакистан является основным объектом сдерживания ядерного развития индийцев, они все равно активно разрабатывают системы дальнего действия, способные в том числе поражать цели "по всему" Китаю.
Согласно отчету, КНДР продолжает уделять уделять приоритетное внимание своей военной ядерной программе. Несмотря на то, что в 2022 году Северная Корея не проводила испытательных ядерных взрывов, ее руководство провело более 90 пробных ракетных пусков. По оценкам SIPRI, в настоящее время в стране собрано около 30 боеголовок и имеется достаточно материалов для производства 50-70 единиц.
В исследовании не забыли упомянуть, что не признающий публично наличие ядерного оружия Израиль также проводит модернизацию своего ядерного арсенала.
https://1prime.ru/vpk/20230612/840804664.html