МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Российские войска уничтожили три из шести бронемашин для разминирования Leopard, переданных Украине Финляндией, пишет газета Helsingin Sanomat. В шаге от катастрофы. Чем обернется разрушение Каховской ГЭС

Как напоминает издание, в этом году Финляндия передала Украине все шесть своих бронированных машин разминирования Leopard 2R. По данным Сил обороны, они редко использовались в Финляндии, так как в зимних условиях их было сложно эксплуатировать.

Как отмечается, у Украины в общей сложности девять бригад, оснащенных и обученных западными странами, некоторые из подразделений имеют на вооружение машины Leopard.