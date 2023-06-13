МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Российские войска уничтожили три из шести бронемашин для разминирования Leopard, переданных Украине Финляндией, пишет газета Helsingin Sanomat.
Как напоминает издание, в этом году Финляндия передала Украине все шесть своих бронированных машин разминирования Leopard 2R. По данным Сил обороны, они редко использовались в Финляндии, так как в зимних условиях их было сложно эксплуатировать.
Как отмечается, у Украины в общей сложности девять бригад, оснащенных и обученных западными странами, некоторые из подразделений имеют на вооружение машины Leopard.
https://1prime.ru/vpk/20230613/840809029.html
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