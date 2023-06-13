МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Только российские системы ПВО на сегодняшний день способны уничтожать гиперзвуковые ракеты, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Минпромторга — вице-премьер правительства Денис Мантуров. В Британии рассказали, почему наступление Украины не увенчается успехом

"Боевая авиация — самолеты и вертолеты – это та сфера, где мы сегодня превосходим конкурентов и по качеству, и по количеству. Как и в целом по большинству направлений продукции ОПК: достаточно упомянуть тот факт, что только наши системы способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию", — сказал вице-премьер.

В России создан целый ряд новейших систем ПВО, превосходящих зарубежные аналоги. К ним, например, относятся системы ПВО/ПРО большой дальности С-400 и С-500, система С-350 "Витязь", комплексы "Бук-М3", "Тор-М2" и "Панцирь-С".

Российская Федерация сегодня единственная страна в мире имеющая на вооружении гиперзвуковые ракеты, такие как авиационная ракета "Кинжал" и корабельная — "Циркон". Гиперзвуковой "Кинжал" в рамках СВО неоднократно применялся по украинским военным объектам, в том числе с помощью этой ракеты был уничтожен американский комплекс ПВО Patriot в Киеве.

Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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