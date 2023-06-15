МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. ВСУ ничего не добились в ходе контрнаступления, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире Judging Freedom. СМИ: финн перед гибелью отправил с Украины загадочное послание

"Я скажу вам, что никаких успехов не было достигнуто, потому что в украинском контрнаступлении все завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как, как Мелитополь", — высказался офицер.

Он добавил, что всё то, что заявляется в украинских отчетах о контрнаступлении как успех, на самом деле не имеет ценности, поскольку это находятся далеко от зоны боевых действий.

Так, ВСУ могут показать захваченные "два или три разрушенных здания", расположенные в 15-25 километрах от линии обороны российской армии, указал американский военный.