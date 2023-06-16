МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Наступление ВСУ натолкнулось на "стальную стену" — так охарактеризовал происходящее в зоне СВО бывший сенатор-республиканец от штата Виргиния, член республиканской партии, ветеран войны во Вьетнаме полковник Ричард Блэк. СМИ: финн перед гибелью отправил с Украины загадочное послание

"Семь тысяч убитых, 160 танков и 360 бронетранспортеров уничтожено всего за одну неделю, а успех незначительный. Это бессмысленная кровавая баня. Повсюду валяются обугленные танки Leopard и автомобили Bradley", — отметил политик в своем микроблоге в Twitter.

"Говорить Украине, чтобы она воевала "столько, сколько потребуется", бесчеловечно", — добавил Блэк, призвав закончить "трагедию" немедленно.