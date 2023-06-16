МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Капитан украинских ВВС Владислав Савельев погиб в воздушном бою вскоре после возвращения из США, где проходил обучение, пишет Politico. Американский полковник двумя словами объяснил неуспех ВСУ в наступлении

Офицер ранее был направлен на военную программу подготовки пилотов США — двухгодичный курс, организуемый американскими военными на базе ВВС в штате Миссисипи.

Программа была учреждена в 1995 году. Она финансируется ВВС США с целью обучения перспективных офицеров из стран, у которых для этого не хватает ресурсов, поясняет издание.

"Для большинства иностранных пилотов это сбывшаяся мечта — языковая подготовка и летная школа, финансируемые США", — сказал полковник ВВС в отставке Джеффри Фишер.

Издание уточняет, что программа обучения не связана с намерением западных стран обучать украинских пилотов на F-16.

Савельев окончил подготовку в марте. Он погиб несколько недель спустя — при выполнении боевого задания 2 июня, во время одного из первых боевых вылетов, совершенных после возвращения из США.

Отмечается, что офицер имел большой опыт полетов на истребителях МиГ-29 и ранее участвовал в боевых действиях в Донбассе.