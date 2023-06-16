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Выучившийся в США украинский пилот погиб в одном из первых боев
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Капитан украинских ВВС Владислав Савельев погиб в воздушном бою вскоре после возвращения из США, где проходил обучение, пишет Politico. Офицер ранее был направлен на военную... ПРАЙМ, 16.06.2023
впк, экономика, новости, украина, всу, сво, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Капитан украинских ВВС Владислав Савельев погиб в воздушном бою вскоре после возвращения из США, где проходил обучение, пишет Politico.
Офицер ранее был направлен на военную программу подготовки пилотов США — двухгодичный курс, организуемый американскими военными на базе ВВС в штате Миссисипи.
Программа была учреждена в 1995 году. Она финансируется ВВС США с целью обучения перспективных офицеров из стран, у которых для этого не хватает ресурсов, поясняет издание.
"Для большинства иностранных пилотов это сбывшаяся мечта — языковая подготовка и летная школа, финансируемые США", — сказал полковник ВВС в отставке Джеффри Фишер.
Издание уточняет, что программа обучения не связана с намерением западных стран обучать украинских пилотов на F-16.
Савельев окончил подготовку в марте. Он погиб несколько недель спустя — при выполнении боевого задания 2 июня, во время одного из первых боевых вылетов, совершенных после возвращения из США.
Отмечается, что офицер имел большой опыт полетов на истребителях МиГ-29 и ранее участвовал в боевых действиях в Донбассе.