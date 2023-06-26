В Европе хотят за три года создать систему защиты от "гиперзвука"
Telegraph: В Европе планируют за три года создать прототип системы защиты от "гиперзвука"
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Европейский производитель ракет MBDA планирует разработать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия за три года, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на исполнительного директора компании.
"Защитная система может быть развернута по всей Европе, чтобы сбивать ракеты, которые движутся со скоростью 6900 миль в час (11 тысяч километров в час). <…> Она разрабатывается командой под руководством MBDA, частично принадлежащей британской BAE Systems (оборонная компания — ред.)", — отмечает газета.
По данным Telegrapgh, у компании есть соглашения на ранней стадии с Францией, Италией, Германией и Нидерландами, чтобы разработать прототип в течение следующих трех лет.
"Технологии в гиперзвуковой области развиваются, и приоритетом для MBDA является оставаться на первом плане инноваций, направляя Европу к наиболее эффективному решению для противодействия гиперзвуковым угрозам", — сказал газете исполнительный директор MBDA Эрик Беранже.
https://1prime.ru/vpk/20230626/840921009.html
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