МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Портфель заказов компании "Брамос" (российско-индийское предприятие) составляет более 6 миллиардов долларов, в ближайшее время он может вырасти до 9 миллиардов, сообщил РИА Новости управляющий содиректор предприятия Александр Максичев на полях Международного военно-морского салона. Россия вышла на четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Индии

Компания "Брамос" была создана в 1998 году, на тот момент ее уставный капитал составлял 250 миллионов долларов.

"Сейчас портфель заказов составляет более 6 миллиардов долларов. Мы ожидаем в ближайшее время большой заказ", — сообщил Максичев.

Правительство Индии в апреле этого года одобрило решение на закупку ракет "Брамос" на сумму 2,7 миллиарда долларов для национальных ВМС.