В российско-индийской "Брамос" рассказали о портфеле заказов компании
Содиректор Максичев: портфель заказов "Брамоса" может вырасти до 9 миллиардов долларов
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Портфель заказов компании "Брамос" (российско-индийское предприятие) составляет более 6 миллиардов долларов, в ближайшее время он может вырасти до 9 миллиардов, сообщил РИА Новости управляющий содиректор предприятия Александр Максичев на полях Международного военно-морского салона.
Компания "Брамос" была создана в 1998 году, на тот момент ее уставный капитал составлял 250 миллионов долларов.
"Сейчас портфель заказов составляет более 6 миллиардов долларов. Мы ожидаем в ближайшее время большой заказ", — сообщил Максичев.
Правительство Индии в апреле этого года одобрило решение на закупку ракет "Брамос" на сумму 2,7 миллиарда долларов для национальных ВМС.
https://1prime.ru/vpk/20230626/840921453.html
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