МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Директору ЦРУ Уильяму Бернсу в ходе его секретного визита в Киев рассказали о планах Украины разместить артиллерийские и ракетные системы у Крымского полуострова, а также начать переговоры с Россией, пишет Washington Post.

По сведениям издания, поездка состоялась в июне."Военные стратеги в Киеве выразили Бернсу и другим твердую уверенность в своей цели вернуть значительные территории к осени, разместить артиллерию и ракетные системы у границы Крыма, продвинуться дальше на восток, а затем начать переговоры с Москвой", — указывается в публикации.

Также сообщается, что украинские официальные лица публично выразили разочарование в связи с критикой темпов контрнаступления.

"Россия пойдет на переговоры только в том случае, если почувствует угрозу", — сказал высокопоставленный украинский чиновник.