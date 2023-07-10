ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) смогли за короткое время кратно нарастить выпуск своей продукции, в которой сейчас нуждаются российские защитники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки "Иннопром". Мантуров оценил выполнение гособоронзаказа российскими ОПК

"Конечно, принимаем все необходимые решения для оказания помощи предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Важно, что они смогли за короткое время кратно нарастить выпуск своей продукции, в которой сейчас так нуждаются наши защитники", — сказал Мишустин.

Выступая на пленарном заседании форума "Иннопром", Мишустин рассказал о том, что в понедельник непосредственно с выставки было запущено производство дизельных двигателей нового семейства на заводе в особой экономической зоне "Алабуга". В текущем году на Нижнекамскую ТЭЦ будет поставлена первая отечественная серийная газовая турбина большой мощности, также рассказал Мишустин.

В 2025 году сойдут с конвейера литий-ионные батареи с первой в стране гигафабрики по выпуску накопителей энергии. За два года правительство также рассчитывает увеличить примерно на треть производство российской продукции мало- и среднетоннажной химии, продолжил премьер.

"Отмечается также существенный прогресс и во многих других ключевых сферах. И это все говорит о том, что отечественные предприятия обладают хорошим запасом прочности и высокими способностями к адаптации. Умеют осваивать новые рынки, в том числе экспортные направления", — подчеркнул Мишустин.