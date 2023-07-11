ХЕЛЬСИНКИ, 11 июл — ПРАЙМ. Россия была и остается угрозой для безопасности НАТО, все страны альянса должны это понимать и относиться к расходам на оборону серьезно, заявила глава эстонского правительства Кая Каллас. Китайские СМИ поделились ожиданиями от саммита НАТО в Вильнюсе

"Во время холодной войны, в 1988 году, все союзники по НАТО вносили 2% ВВП в расходы на оборону, так как четко осознавали российскую угрозу. Нам нужно подобное восприятие угрозы сейчас, но в 2023 году только 11 союзников будут вкладывать не менее 2% ВВП в оборону. Я надеюсь, что к следующему саммиту это число будет значительно выше", — сказала премьер, выступая на открытии общественного форума НАТО в Вильнюсе перед началом саммита альянса.

По мнению премьер-министра, странам-членам НАТО следует относиться к оборонной промышленности очень серьезно.

Каллас подчеркнула, что страны-участницы должны производить оружие больше и быстрее. Это необходимо для поддержки Украины и усиления собственной защиты, продолжила премьер.