МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. В США понимают, что Украина не сможет противостоять воздушным атакам России, причем особенно опасны оказались вертолеты Ка-52 "Аллигатор", пишет WSJ. Полковник ВС США объяснил, как Украина может сохранить "остатки свободы"

Как отмечается в публикации, в ходе контрнаступления украинские войска испытывают трудности из-за необходимости преодоления минных полей, фортификационных укреплений, в условиях постоянных атак российской авиации.

Уточняется, что особенно опасными для ВСУ оказались российские беспилотники и ударные вертолеты, в частности Ка-52 "Аллигатор". "Вертолеты Ка-52, которые входят в число самой современной авиатехники России, могут оставаться далеко за линией расположения российских войск и вести огонь, используя прицельные данные от беспилотников, наблюдающих за фронтом. Дальность пуска ракет "Вихрь" с лазерным наведением составляет около пяти километров, что более чем в два раза превышает дальность стрельбы всех переносных зенитных ракетных комплексов, стоящих на вооружении Украины", — говорится в статье.

США и союзники осознают: затяжной конфликт требует огромных вливаний, современного вооружения и более интенсивной подготовки, указывает автор. В этих условиях европейские страны не имеют достаточных ресурсов для снабжения Украины всем необходимым, констатирует он.

По мнению автора, Россия не может перехватить инициативу, но ее силы сдерживают украинские позиции.

"Ни одна западная армия не пошла бы прорывать оборону без поддержки с воздуха", — подчеркивается в материале.

Противодействие российской авиации названо основной причиной, по которой Владимир Зеленский и его команда в течение нескольких месяцев лоббировали в Вашингтоне и у его европейских союзников поставку американских истребителей F-16. "Украина располагает лишь небольшими военно-воздушными силами, состоящими из самолетов и вертолетов советского производства", — указывается в публикации.

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