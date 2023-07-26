МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российский ударный беспилотник "Ланцет" стал проблемой для ВСУ в контрнаступлении, пишет шведское издание SVT. В США назвали российское вооружение, против которого Украина бессильна

Как отмечается, "Ланцет" способен поражать технику с высокой точностью, причем он трудно обнаруживается обычной ПВО.

"Беспилотник запускается по указанным координатам, и на заключительной стадии переходит под управление оператора, который и выбирает конкретную цель", — объяснил подполковник Юхан Хуовинен.

Россия утверждает, что наладила массовый выпуск "Ланцетов", причем последняя модель может нести бомбу весом до пяти килограммов. говорится в публикации.

"В любом случае этот новый тип угрозы способен поражать технику с высокой точностью. Поэтому в будущем Украине наверняка понадобится некая новая система защиты", — заключил Хуовинен.