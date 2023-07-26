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В Швеции назвали российское оружие, ставшее серьезной угрозой ВСУ
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Российский ударный беспилотник "Ланцет" стал проблемой для ВСУ в контрнаступлении, пишет шведское издание SVT. Как отмечается, "Ланцет" способен поражать технику с высокой... ПРАЙМ, 26.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российский ударный беспилотник "Ланцет" стал проблемой для ВСУ в контрнаступлении, пишет шведское издание SVT.
Как отмечается, "Ланцет" способен поражать технику с высокой точностью, причем он трудно обнаруживается обычной ПВО.
"Беспилотник запускается по указанным координатам, и на заключительной стадии переходит под управление оператора, который и выбирает конкретную цель", — объяснил подполковник Юхан Хуовинен.
Россия утверждает, что наладила массовый выпуск "Ланцетов", причем последняя модель может нести бомбу весом до пяти килограммов. говорится в публикации.
"В любом случае этот новый тип угрозы способен поражать технику с высокой точностью. Поэтому в будущем Украине наверняка понадобится некая новая система защиты", — заключил Хуовинен.