МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Теракты в России показывают, что режим Владимира Зеленского слаб в военном отношении, а его самого ждет "преждевременная гибель", заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom. В США признали, что "чудо-оружие" Украине не помогло

Экс-судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано привел слова Зеленского, сказанные им после атак с беспилотными летательными аппаратами в российской столице. Тот заявил, что Киев наращивает свои силы, и счел удары против мирной инфраструктуры оправданными. Ведущий задал собеседнику вопрос, как надо понимать подобные суждения и какие последствия ждут Зеленского.

"Он идет к преждевременной смерти. Такова реальность, это акт отчаяния номер один. Прежде всего, вам надо спросить: ребята, если вы в состоянии сделать это, почему вы не уничтожаете военные объекты России, бьющие ваши войска на местах", — сказал Джонсон.

По его словам, девять десятых боевых машин, предоставленных Киеву американцами, оказались разгромлены во время всего лишь одной атаки российских военных, а у Украины нет возможности чем-либо ответить на это, чтобы воспрепятствовать уничтожению ее техники.

"Они не делают этого, однако продолжают атаковать миллиард других целей и рассказывать сказки об этом", — охарактеризовал происходящее Джонсон, добавив, что Россия в это время продолжает свое наступление, тогда как ВСУ терпят поражение, причем "стремительно".