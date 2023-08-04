МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. ПАО "Яковлев" (бывший "Иркут") ищет в России партнеров для импортозамещения немецкого авиадвигателя для учебно-тренировочного самолета (УТС) Як-152 для ВКС России, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский. Минпромторг профинансирует импортозамещение материалов для микроэлектроники

УТС Як-152 является самолетом первоначальной подготовки и профессионального отбора военных летчиков на ранней стадии обучения.

"Ищем возможности: партнеров для импортозамещения немецкого двигателя, кто мог бы заняться производством двигателя. Есть несколько российских компаний, которые готовы взяться за эту работу", — сказал Богинский.

Он отметил, что сейчас авиапрозводители находятся с этими компаниями "в диалоге", предоставляются все необходимые исходные данные.

"Сроки назвать не могу, но работа идет, руки никто не опускает", — сказал Богинский.

УТС Як-152 входит в состав учебно-боевого комплекса Як-130 и включает в себя тренажёр, учебный компьютерный класс и средства объективного контроля. Як-152 имеет полностью унифицированное с Як-130 информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух УТС — поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого для совершенствования полученных навыков является оптимальным сочетанием в системе подготовки курсантов ВКС.