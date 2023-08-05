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Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу
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Вице-премьер России – глава Министерства промышленности и торговли Денис Манутров и глава Минобороны Сергей Шойгу провели в штабе Объединенной группировки российских войск... ПРАЙМ, 05.08.2023
впк, экономика, новости, гособоронзаказ, денис мантуров, сергей шойгу
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Вице-премьер России – глава Министерства промышленности и торговли Денис Манутров и глава Минобороны Сергей Шойгу провели в штабе Объединенной группировки российских войск совещание по гособоронзаказу, сообщило военное ведомстве.
"В штабе объединенной группировки российских войск (сил) министр обороны РФ и заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга России, а также представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа", – сказано в релизе.
Кроме того, как показано в распространенном министерством видео, в совещании принял участие Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.