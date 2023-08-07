МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Нужно наращивать в процентном соотношении число выпускаемых "Рорстехом" образцов новейшего вооружения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым. Путин разрешил бизнесу самому просить о профилактическом визите

"Надо увеличивать в процентном соотношении производство новейших образцов вооружений", — сказал российский лидер.

"Мы над этим как раз работаем", — глава "Ростеха".

Путин подчеркнул, что речь, в частности, идет о самолетных комплексах, Т-90 "Прорыв".

"Вы знаете, о чем речь. "Ланцеты" и так далее", — сказал Путин и отметил, что беспилотники "Куб" и "Ланцет" очень эффективно себя показали, их производство нужно наращивать.

"И "Куб", и "Ланцет" очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще", — сказал он.

"Будем работать", — заверил глава "Ростеха".