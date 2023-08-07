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Россия увеличила темпы производства боевых самолетов
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Россия в 2022 году в два раза нарастила производство боевых самолетов, заявил в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор "Ростеха" Сергей... ПРАЙМ, 07.08.2023
впк, экономика, новости, россия, ростех, сергей чемезов, боевые самолеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Россия в 2022 году в два раза нарастила производство боевых самолетов, заявил в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Что касается авиастроения, мы, кроме военных, боевых самолётов, которых мы увеличили производство в два раза в прошлом году, очень большое внимание уделяем и гражданской авиационной технике", — сказал он, отчитываясь о работе предприятий госкорпорации.