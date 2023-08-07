МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Россия в 2022 году в два раза нарастила производство боевых самолетов, заявил в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Путин призвал нарастить производство новейшего вооружения

"Что касается авиастроения, мы, кроме военных, боевых самолётов, которых мы увеличили производство в два раза в прошлом году, очень большое внимание уделяем и гражданской авиационной технике", — сказал он, отчитываясь о работе предприятий госкорпорации.