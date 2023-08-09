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2023
https://1prime.ru/vpk/20230809/841345741.html
СМИ: Rheinmetall купила 50 танков Leopard 1 у Бельгии для передачи Украине
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Немецкая военно-промышленная компания Rheinmetall купила 50 танков Leopard 1 у бельгийской OIP Land Systems для передачи их Украине, пишет Handelsblatt. Танки будут... ПРАЙМ, 09.08.2023
впк, экономика, новости, украина, бельгия, германия, завод rheinmetall
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Немецкая военно-промышленная компания Rheinmetall купила 50 танков Leopard 1 у бельгийской OIP Land Systems для передачи их Украине, пишет Handelsblatt.
Танки будут переоборудованы на предприятиях ФРГ для использования украинскими вооруженными сиами. В конечном итоге Киеву могут направить порядка 30 боевых танков.
Ранее СМИ сообщали о закупке 50 танков, однако кто покупатель, не уточнялось.
Боевой танк Leopard 1 — предшественник Leopard 2, который находится на вооружении немецкой армии и несколько десятков экземпляров которого уже поставлены Киеву.
Сообщается, что танки закупили у бельгийской стороны после того как Швейцария запретила экспорт, объяснив это требованиями соблюдения нейтралитета.