МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Немецкая военно-промышленная компания Rheinmetall купила 50 танков Leopard 1 у бельгийской OIP Land Systems для передачи их Украине, пишет Handelsblatt. В США признали, что "чудо-оружие" Украине не помогло

Танки будут переоборудованы на предприятиях ФРГ для использования украинскими вооруженными сиами. В конечном итоге Киеву могут направить порядка 30 боевых танков.

Ранее СМИ сообщали о закупке 50 танков, однако кто покупатель, не уточнялось.

Боевой танк Leopard 1 — предшественник Leopard 2, который находится на вооружении немецкой армии и несколько десятков экземпляров которого уже поставлены Киеву.

Сообщается, что танки закупили у бельгийской стороны после того как Швейцария запретила экспорт, объяснив это требованиями соблюдения нейтралитета.