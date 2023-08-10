МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Производители наиболее массовых истребителей, используемых в ВВС западных стран, — американского F-35 и французского Rafale столкнулись с логистическими проблемами, пишет Military Watch Magazine. Россия увеличила темпы производства боевых самолетов

Так, F-35 производится самолетов, чем планировалось, из-за трудностей с обновлением ПО.

В текущем году ожидается, что новых машин будет произведено примерно на 50 меньше, чем ранее установленный показатель в 156 изделий.

В результате в текущем году ВВС США сократят количество новых F-35A с 110 до 48.

Производитель Rafale — Dassault Aviation также испытывает логистические трудности и сложности с обработкой заказов.

Компании уже заказали 160 Rafale, причем большая часть изделий пойдет на экспорт, половина из выпускаемого объема — в ОАЭ по заключенному в 2021 году контракту стоимостью 19 миллиардов долларов.

Отмечается, что в целом западные истребители сталкиваются с проблемами из-за геополитической напряженности и промышленного кризиса, тогда как у "противников", к числу которых относят Россию и Китай, подобных проблем с производством боевых самолетов нет. Издание отмечает "стремительное совершенствование производство передового оружия" в этих странах, в том числе истребителей, и наращивание объемов продукции ВПК.

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