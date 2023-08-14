КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг — ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" в первый день форума "Армия-2023" подписал контракт на сумму свыше 500 миллионов долларов, сообщил гендиректор РОЭ Александр Михеев. Путин объяснил, почему Россия обязана увеличивать расходы на оборону

Об этом он доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, который совершил обход экспозиции выставки.

"Работа "Рособоронэкспорта" на форуме "Армия-2023" 14 августа началась с подписания крупного контракта с иностранным партнером. Общая сумма подписанного контракта превысила 500 миллионов долларов", — цитирует Михеева пресс-служба РОЭ.

Михеев напомнил, что в 2022 году на форуме были подписаны контракты на общую сумму 400 миллионов долларов.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости — официальное информационное агентство форума.