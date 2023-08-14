2023-08-14T13:19:51+03:00
2023-08-14T13:19:51+03:00
2023-08-14T13:19:51+03:00
2023
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Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о работе компании на "Армии-2023"
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. "Рособоронэкспорт" в первый день форума "Армия-2023" подписал контракт на сумму свыше 500 миллионов долларов, сообщил гендиректор РОЭ Александр Михеев. Об этом он доложил... ПРАЙМ, 14.08.2023
впк, бизнес, экономика, новости, россия, рособоронэкспорт, "армия-2023"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг — ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" в первый день форума "Армия-2023" подписал контракт на сумму свыше 500 миллионов долларов, сообщил гендиректор РОЭ Александр Михеев.
Об этом он доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, который совершил обход экспозиции выставки.
"Работа "Рособоронэкспорта" на форуме "Армия-2023" 14 августа началась с подписания крупного контракта с иностранным партнером. Общая сумма подписанного контракта превысила 500 миллионов долларов", — цитирует Михеева пресс-служба РОЭ.
Михеев напомнил, что в 2022 году на форуме были подписаны контракты на общую сумму 400 миллионов долларов.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости — официальное информационное агентство форума.