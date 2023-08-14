КУБИНКА, 14 авг — ПРАЙМ. Россия открыта к расширению технологического партнерства и военно-технического сотрудничества (ВТС) с другими странами, отстаивающими свой независимый путь развития, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам военно-технического форума "Армия-2023". Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о работе компании на "Армии-2023"

"Россия открыта к углублению равноправного, технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития. И считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надежно защитила бы каждое государство", — сказал он.

Путин добавил, что Россия предлагает зарубежным партнерам развивать сотрудничество в сфере ВТС.

"Намерены активно работать как в формате уже сложившихся кооперационных связей, так и создавать новые с опорой на многолетний успешный опыт такого выгодного партнерства. Предлагаем развивать сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе, в подготовке кадров, в обучении иностранных военнослужащих и повышении их квалификации, в проведении совместных командно-штабных и других учений", — заявил он.

Российский лидер также отметил рост рынка продуктов, использующих искусственный интеллект.

"Предлагаем обратить внимание на инновационную гражданскую продукцию наших предприятий ОПК. Это катера и вертолеты, Амфибии и беспилотники. Отмечу также, что в текущем году деловая программа форума, состоящая из 250 мероприятий, посвящена вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса и развития технологий искусственного интеллекта. В России есть что предложить в этих прорывных и перспективных направлениях", — сказал он и добавил, что год от года в стране растет объем рынка продуктов, в которых используются технологии искусственного интеллекта.

По словам президента, свою продукцию на форуме представили 82 иностранные компании.

"Мы также рады, что все больше иностранных военно-промышленных компаний становятся участниками форума. Если в прошлом году здесь экспонировали свою продукцию 32 организации, то в этом — 82", — заявил он и выразил надежду, что форум позволит укрепить военное и военно-техническое партнерство.

"Рассчитываем, что, как и прежде, на полях форума будут подписаны важные соглашения и экспортные контракты. Уверен, что проведение форума позволит укрепить военное и военно-техническое партнерство на благо безопасности и стабильности в формирующемся многополярном мире", — заключил он.

РИА Новости — официальное информационное агентство форума "Армия-2023".