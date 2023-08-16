МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. ВСУ отправили на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду, которое является последним крупным подразделением, содержавшимся в резерве, пишет обозреватель Дэвид Экс для американского журнала Forbes. В США заявили о неожиданном ударе России по НАТО, пишут СМИ

По его данным, бригада насчитывает две тысячи человек личного состава, на ее вооружении состоят боевые машины Marder и Stryker, а также танки Challenger-2. Украинцы вступили в бой в районе Работино в Запорожской области.

Как уточняется в публикации, 82-я и 46-я бригады — одни из последних крупных соединений, которые генштаб оставлял в резерве. Киев, бросив эти части на фронт, может оказаться в уязвимом положении при риске боевых потерь и начала наступления российской армии.

Экс добавил, что это — хорошая и плохая новость для долгожданного контрнаступления ВСУ. Когда указанные соединении отступят для отдыха и ремонта, то в распоряжении Киева может не остаться таких же мощных свежих бригад, способных сменить их.

"Если русские удержат позиции в Работино и выдержат временный всплеск украинского наступления, то они в конечном итоге могут оказаться в состоянии нанести по украинцам ответный удар ", — пишет эксперт.