2023-08-16T07:18:13+03:00
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Киев бросил на фронт последние резервы, пишет СМИ
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ВСУ отправили на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду, которое является последним крупным подразделением, содержавшимся в резерве, пишет обозреватель Дэвид Экс для американского... ПРАЙМ, 16.08.2023
впк, экономика, новости, всу, сво, украина
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. ВСУ отправили на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду, которое является последним крупным подразделением, содержавшимся в резерве, пишет обозреватель Дэвид Экс для американского журнала Forbes.
По его данным, бригада насчитывает две тысячи человек личного состава, на ее вооружении состоят боевые машины Marder и Stryker, а также танки Challenger-2. Украинцы вступили в бой в районе Работино в Запорожской области.
Как уточняется в публикации, 82-я и 46-я бригады — одни из последних крупных соединений, которые генштаб оставлял в резерве. Киев, бросив эти части на фронт, может оказаться в уязвимом положении при риске боевых потерь и начала наступления российской армии.
Экс добавил, что это — хорошая и плохая новость для долгожданного контрнаступления ВСУ. Когда указанные соединении отступят для отдыха и ремонта, то в распоряжении Киева может не остаться таких же мощных свежих бригад, способных сменить их.
"Если русские удержат позиции в Работино и выдержат временный всплеск украинского наступления, то они в конечном итоге могут оказаться в состоянии нанести по украинцам ответный удар ", — пишет эксперт.