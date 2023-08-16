КУБИНКА, 16 авг — ПРАЙМ. Минобороны России на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" подписало с предприятиями ОПК и вручило им госконтракты на сумму более 400 миллиардов рублей, сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев. Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о работе компании на "Армии-2023"

"Сегодня подписаны 11 и вручены 9 государственных контрактов на сумму более 400 миллиардов рублей", — сказал он и уточнил, что в результате выполнения вышеуказанных госконтрактов в Вооруженные Силы РФ поступят более 2500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1 800 000 единиц средств поражения.