2023-08-16T15:51:33+03:00
2023-08-16T15:51:33+03:00
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2023
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В Минобороны назвали сумму контактов, заключенных на форуме "Армия-2023"
ВПК
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. Минобороны России на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" подписало с предприятиями ОПК и вручило им госконтракты на сумму более 400 миллиардов рублей, сообщил... ПРАЙМ, 16.08.2023
впк, бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, "армия-2023", минобороны рф, контракты
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КУБИНКА, 16 авг — ПРАЙМ. Минобороны России на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" подписало с предприятиями ОПК и вручило им госконтракты на сумму более 400 миллиардов рублей, сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.
"Сегодня подписаны 11 и вручены 9 государственных контрактов на сумму более 400 миллиардов рублей", — сказал он и уточнил, что в результате выполнения вышеуказанных госконтрактов в Вооруженные Силы РФ поступят более 2500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1 800 000 единиц средств поражения.