2023-08-17T12:05:00+03:00
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2023
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Глава ОАК отметил кратный рост производства некоторых боевых самолетов
ВПК
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. Производство некоторых типов боевых самолётов с начала СВО увеличилось кратно и идёт "драматичными темпами", заявил РИА Новости гендиректор "Объединенной авиационной корпорации"... ПРАЙМ, 17.08.2023
впк, экономика, новости, россия, оак, боевые самолеты
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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КУБИНКА (Московская область), 17 авг — ПРАЙМ. Производство некоторых типов боевых самолётов с начала СВО увеличилось кратно и идёт "драматичными темпами", заявил РИА Новости гендиректор "Объединенной авиационной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь на полях форума "Армия-2023".
"Производство боевых самолетов некоторых типов увеличилось в России с начала СВО в разы, и увеличение идет везде драматичными темпами. Если еще к этому добавить, что с нас никто не снимал обязательства по ВТС, то технологически задача становится ещё более сложная", — сказал Слюсарь.
РИА Новости — официальное информационное агентство форума "Армия-2023".