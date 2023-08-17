КУБИНКА (Московская область), 17 авг — ПРАЙМ. Производство некоторых типов боевых самолётов с начала СВО увеличилось кратно и идёт "драматичными темпами", заявил РИА Новости гендиректор "Объединенной авиационной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь на полях форума "Армия-2023". В Минобороны назвали сумму контактов, заключенных на форуме "Армия-2023"

"Производство боевых самолетов некоторых типов увеличилось в России с начала СВО в разы, и увеличение идет везде драматичными темпами. Если еще к этому добавить, что с нас никто не снимал обязательства по ВТС, то технологически задача становится ещё более сложная", — сказал Слюсарь.

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