МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Нет сомнений, что нынешние власти Польши, представленные партией "Право и справедливость", будут готовы отправить солдат на украинский фронт во имя "защиты Родины" от мнимой российской угрозы, пишет обозреватель издания Myśl Polska Михал Радзиковский. В Польше задались вопросом, когда начнется война

По его словам, для тех, кто принимает решение, число возможных погибших значения не имеет.

Как подчеркнул Радзиковский, за пафосом патриотических лозунгов скрываются "параноидальные навязчивые идеи и простое желание сохранить власть".

"Каждый раз, когда польские политики играют мускулами и уверяют о силе польской армии и нерушимом союзе с США, я чувствую себя все менее и менее в безопасности", — отметил автор.

Военная помощь Украине оказывается под грандиозными лозунгами "защиты от российской угрозы", что подвергает Польшу опасности быть втянутыми в войну, указал обозреватель.

При этом Польша избавляется от военной техники ради страны, которая до сих пор не признала собственных преступлений и ставит памятники убийцам, подчеркнул Радзиковский.

"Все это ясно подтверждает, что использование правящей партией патриотической фразеологии не имеет ничего общего с защитой польского национального интереса и действиями на благо общества", — заключил автор.