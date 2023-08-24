МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Военная победа Украины немыслима — это нужно принять и сесть за стол переговоров, заявил отставной генерал НАТО Марко Бертолини в интервью итальянскому изданию Libero. Британский аналитик назвал фатальную проблему ВСУ

По его словам, этот конфликт нужно было остановить гораздо раньше, но в последние месяцы культивируется риторика которой подогревается общественное мнение ожиданием победы на поле боя — а она невозможна.

"Украинцы не могут победить", — подчеркнул генерал.

Бертолини признал, что цели Киева недостижимы ни в заявленном виде, ни в предусмотренные сроки. Сейчас на Западе крепнет скептицизм относительно реальных возможностей Украины, добавил он.

По мнению генерала, конфликт может быть прекращен только "путем честных переговоров для обеих сторон".

Он также констатировал, что российская армия преобладает в огневой мощи и количестве привлеченных к боевым действиям сил — несмотря на масштабную помощь Киеву со стороны Запада.

Генерал отметил, что украинцы медленно развертывают резервы, и наличных ресурсов недостаточно для прорыва, способного разрезать сухопутный мост, соединяющий Донбасс и Крым. Российская армия создала на пути ВСУ мощные оборонительные линии. Кроме того, по его словам, имеется численное превосходство в пользу российских военных.

Говоря об ошибках Запада, Бертолини указал на переоценку западного технологического потенциала. "В войне технологии имеют значение, но этого недостаточно. Технологически развитая армия, но имеющая мало людей и штыков, обречена на поражение. Россиянам удается производить больше боеприпасов, чем всему Западу, в том числе благодаря реконверсии национальной промышленности. Русских много, а Украина потеряла миллионы граждан, бежавших за границу или в Россию. У русских есть гиперзвуковые ракеты, у американцев нет", — подчеркнул он.

Говоря о положении нынешней администрации США, генерал указал, что на выборах в следующем годы у президента Джо Байдену должна быть или "выигранная война, или явной преимущество". "Далее, есть ситуация на Тайване, которая гораздо более актуальна для американских стратегических интересов, поскольку главный противник США находится не в Москве, а в Пекине", — считает он.