МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Российские войска на линии боевого соприкосновения выпускают всемеро больше боеприпасов, чем украинские, из-за чего масштаб потерь ВСУ несколько раз больше, рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Итальянский генерал объяснил, почему военная победа Украины немыслима

По его словам, на масштаб безвозвратных потерь указывают спутниковые снимки свежих могил и число новых кладбищенских участков.

"Россия выпускает в пять-семь раз больше артиллерийских снарядов, чем украинцы", — подчеркнул аналитик. "Представьте, что в вашем пистолете один патрон, а в моем семь. Вероятно, вы способны убить одного из моих, однако я могу убить семерых ваших", — объяснил он.

По словам Джонсона, тогда придет понимание того, что ВСУ из-за гигантского числа обстрелов терпит существенно больше потерь, нежели российские войска.

Кроме того, указанием на число потерь украинских сил являются данные из соцсетей, накладные расходы, а также масштаб захоронений погибших военнослужащих. Новые могилы и отведенные для них участки на украинских кладбищах, по его словам, хорошо просматриваются на снимках, сделанных посредством спутников.

"В России вы не увидите того же самого", — подчеркнул Джонсон. Он объяснил, что лишь эти два показателя с точки зрения разведки могут свидетельствовать, что у Украины в результате боев гигантское число жертв в сравнении с Россией,