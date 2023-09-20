МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Важно не снижать темпы производства изделий, необходимых Вооруженным силам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ в среду. Мишустин отметил рост спроса на российские технологии

"Сейчас важно не сбавлять набранный темп, прилагать максимальные усилия для опережающего выпуска требуемых изделий. Недопустимо даже незначительное отставание от запланированного графика", — сказал он.

По словам премьера, планы по обеспечению армии выполняются в полном объеме, в ряде случаев с опережением.

"В беспрецедентно сжатые сроки налажены сложные производственные процессы. Наши совместные усилия дают результат", — подчеркнул премьер.

Мишустин также при звал постоянно анализировать информацию, связанную с внедрением передовых технологий в оборонно-промышленном комплексе и качеством продукции.

"Глава государства высоко оценил результаты проведенной работы в оборонно-промышленном комплексе, одновременно поручив активнее внедрять передовые технологии и следить за качеством продукции. Прошу руководителей всех уровней уделить этому вопросу особое внимание. Надо постоянно анализировать соответствующую информацию, получать обратную связь. От этого зависит не только реализация различных военных задач, но и жизнь, здоровье наших защитников", — заявил он и добавил, что такие сведения позволят конструкторам улучшать характеристики и повышать надежность техники.