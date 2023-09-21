МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Украинский МиГ-29 был поражен российским барражирующим боеприпасом "Ланцет" на дальности свыше 80 км за счет ряда новшеств в этой беспилотной системе, рассказал РИА Новости информированный источник. Медведев призвал продолжать СВО до полного выполнения ее целей

"Компанией ZALA AERO в программно-аппаратный комплекс беспилотной системы с барражирующим боеприпасом "Ланцет" был внесён ряд новшеств, которые позволяют вариативно применять дроны-камикадзе за пределами прямой радиовидимости наземного комплекса управления. Также были использованы отдельные новые конструктивные решения", — рассказал собеседник.

Он добавил, что "в результате МиГ-29 на украинском аэродроме был поражен прямым попаданием "Ланцета" в кабину на общей дальности более 80 км от точки запуска аппарата в тылу российских оборонительных позиций".

Источник добавил, что в настоящее время разведывательно-ударный контур с системой "Ланцет", применяемый подразделениями ВС РФ, "стал по-настоящему "фронтовой длинной рукой".

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO. В СВО сегодня активно применяются две версии аппаратов: одна из них оснащена двумя X-образными крыльями, вторая — одним большим X-образным крылом. Барражирующие боеприпасы способны нести боевые части массой 3 или 5 килограммов трех типов: осколочно-фугасные, кумулятивные или термобарические, в зависимости от вида поражаемой цели. Для "Ланцетов" типовыми целями в зоне СВО являются гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.

В июле ZALA AERO продемонстрировала обновленную версию своего барражирующего боеприпаса, который получил три вместо четырех поверхности крыла. Крыло нового варианта "Ланцета" может складываться, что позволяет применять дрон из контейнерной пусковой установки.