Источник: усовершенствованный "Ланцет" поразил украинский МиГ на дальности 80 км
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Украинский МиГ-29 был поражен российским барражирующим боеприпасом "Ланцет" на дальности свыше 80 км за счет ряда новшеств в этой беспилотной системе, рассказал РИА Новости информированный источник.
"Компанией ZALA AERO в программно-аппаратный комплекс беспилотной системы с барражирующим боеприпасом "Ланцет" был внесён ряд новшеств, которые позволяют вариативно применять дроны-камикадзе за пределами прямой радиовидимости наземного комплекса управления. Также были использованы отдельные новые конструктивные решения", — рассказал собеседник.
Он добавил, что "в результате МиГ-29 на украинском аэродроме был поражен прямым попаданием "Ланцета" в кабину на общей дальности более 80 км от точки запуска аппарата в тылу российских оборонительных позиций".
Источник добавил, что в настоящее время разведывательно-ударный контур с системой "Ланцет", применяемый подразделениями ВС РФ, "стал по-настоящему "фронтовой длинной рукой".
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO. В СВО сегодня активно применяются две версии аппаратов: одна из них оснащена двумя X-образными крыльями, вторая — одним большим X-образным крылом. Барражирующие боеприпасы способны нести боевые части массой 3 или 5 килограммов трех типов: осколочно-фугасные, кумулятивные или термобарические, в зависимости от вида поражаемой цели. Для "Ланцетов" типовыми целями в зоне СВО являются гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.
В июле ZALA AERO продемонстрировала обновленную версию своего барражирующего боеприпаса, который получил три вместо четырех поверхности крыла. Крыло нового варианта "Ланцета" может складываться, что позволяет применять дрон из контейнерной пусковой установки.
https://1prime.ru/vpk/20230921/841790961.html