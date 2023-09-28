МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS и Taurus не даст количественного преимущества ВСУ перед российским вооружением, заявил в эфире телеканала "Рада" советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Критический удар. В США предрекли ответ России на поставки ATACMS

"Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, — это все равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации", — сказал он.

По словам Подоляка, Украина сейчас налаживает выпуск собственных ракет, и он будет наращиваться.

Ранее Wall Street Journal сообщала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц откладывает поставки Киеву ракет Taurus из-за опасений, что присутствие на Украине немецких инструкторов для помощи в обслуживании может подтолкнуть Берлин к прямой конфронтации с Москвой.

Ведущие американские СМИ первоначально сообщили, что президент Джо Байден якобы пообещал Зеленскому ограниченную партию ракет ATACMS с увеличенной дальностью поражения. Однако позже координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что администрации США пока нечего объявить о возможном решении по передаче Киеву данного типа ракет.