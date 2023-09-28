2023-09-28T01:51:28+03:00
2023-09-28T01:51:28+03:00
2023-09-28T01:51:28+03:00
2023
https://1prime.ru/vpk/20230928/841834728.html
В окружении Зеленского признали, что ATACMS и Taurus не помогут
ВПК
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS и Taurus не даст количественного преимущества ВСУ перед российским вооружением, заявил в эфире телеканала "Рада" советник руководителя... ПРАЙМ, 28.09.2023
впк, экономика, новости, всу, сво, ракеты atacms
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/54/841315425.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/54/841315425.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/54/841315424.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/54/841315424.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/54/841315412.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/54/841315412.jpg
https://1prime.ru/vpk/20230923/841809122.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS и Taurus не даст количественного преимущества ВСУ перед российским вооружением, заявил в эфире телеканала "Рада" советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, — это все равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации", — сказал он.
По словам Подоляка, Украина сейчас налаживает выпуск собственных ракет, и он будет наращиваться.
Ранее Wall Street Journal сообщала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц откладывает поставки Киеву ракет Taurus из-за опасений, что присутствие на Украине немецких инструкторов для помощи в обслуживании может подтолкнуть Берлин к прямой конфронтации с Москвой.
Ведущие американские СМИ первоначально сообщили, что президент Джо Байден якобы пообещал Зеленскому ограниченную партию ракет ATACMS с увеличенной дальностью поражения. Однако позже координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что администрации США пока нечего объявить о возможном решении по передаче Киеву данного типа ракет.