ВАШИНГТОН, 28 сен — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США не стала исключать 300 миллионов долларов помощи Киеву из проекта бюджета Пентагона, при этом 93 законодателя поддержали полный отказ от финансовой поддержки Украины, однако соответствующая поправка также не прошла, следует из результатов голосования. Помощь Украине ведет к финансированию нацизма, заявила конгрессвумен США

Против поправки об исключении средств для Киева из проекта бюджета военного ведомства США высказались 330 законодателей, из них 117 из республиканской партии, 104 республиканца проголосовали "за". Включение помощи Украине в проект бюджета минобороны вызывает несогласие консервативных республиканцев, настаивающих, что нельзя ставить на голосование законодателей одновременно вопрос о помощи Киеву и ассигнованиях для американских военных.

При этом 93 законодателя поддержали полный отказ от помощи Украине, однако против соответствующей поправки проголосовали 339 членов палаты, и она не прошла.

Ранее сумму в размере 300 миллионов долларов, которые планируется направить на обучение ВСУ, из проекта бюджета Пентагона хотел вывести спикер палаты Кевин Маккарти, однако затем он передумал.

Включение предназначенных Украине средств в оборонный бюджет страны вызывает резкое противостояние ряда членов палаты представителей конгресса и становится камнем преткновения для его принятия. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила ранее на этой неделе, что она будет голосовать против принятия краткосрочного или полноценного бюджета до тех пор, пока он будет включать ассигнования для Украины. Конгресс, чтобы избежать очередного "шатдауна", должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут для России законной целью. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.