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"Впал в панику". СМИ раскрыли, как Россия "унизила" США
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США впали в панику из-за уничтожения Россией дорогостоящего натовского оружия на Украине, пишет военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS. По словам эксперта, Пентагон... ПРАЙМ, 30.09.2023
общество , впк, экономика, новости, сша, россия, нато, вооружение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. США впали в панику из-за уничтожения Россией дорогостоящего натовского оружия на Украине, пишет военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS.
По словам эксперта, Пентагон впал в панику на фоне уничтожения на Украине вооружений НАТО на сотни миллиардов долларов.
Боснок добавил, что попытка Запада продвигать идею превосходства вооружения альянса над российским также провалилась.
"Западные эквиваленты лишь чрезвычайно эффективны на "военных неделях моды" и в Голливуде", — сказал аналитик.