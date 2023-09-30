МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. США впали в панику из-за уничтожения Россией дорогостоящего натовского оружия на Украине, пишет военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS. В Кремле заявили, что танки Abrams на Украине "будут гореть"

По словам эксперта, Пентагон впал в панику на фоне уничтожения на Украине вооружений НАТО на сотни миллиардов долларов.

Боснок добавил, что попытка Запада продвигать идею превосходства вооружения альянса над российским также провалилась.

"Западные эквиваленты лишь чрезвычайно эффективны на "военных неделях моды" и в Голливуде", — сказал аналитик.