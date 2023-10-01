МОСКВА. 1 окт — ПРАЙМ. Солдаты ВСУ не обладают навыками, необходимыми для управления танками Abrams, они станут легкой мишенью для Вооруженных сил России. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в статье для Sputnik. "Впал в панику". СМИ раскрыли, как Россия "унизила" США

Аналитик отметил, что американские M1A1 Abrams могут стать смертоносным оружием в руках опытной команды.

"Управляемый украинцами, обладающими лишь базовыми навыками, особенно когда они противостоят российским солдатам-ветеранам, оснащенными современным оружием для уничтожения танков, M1A1 представляет собой не более чем смертельную ловушку, мобильный стальной гроб для четырех человек внутри", — подчеркнул Риттер.

По мнению экс-разведчика, ВСУ не обладает опытом и навыками, нужными для устранения неисправностей, управления танками и даже для попадания в цель. В этой связи Риттер предрек Abrams судьбу немецких Leopard 2A6, шведских Strv 122 и британских Challenger.

Ранее Белый дом подтвердил поставку Киеву первой партии танков Abrams. При этом, писала Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что прибывшая техника не сможет изменить ситуацию на фронте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Abrams на Украине "будут гореть".