2023-10-01T13:10:00+03:00
2023-10-01T13:10:04+03:00
2023-10-01T13:10:00+03:00
2023
https://1prime.ru/vpk/20231001/841863196.html
"Позор". Германию осудили за решение по Украине
ВПК
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Германия должна чувствовать вину за оказание Украине военной помощи, считает американский экс-разведчик Скотт Риттер. Аналитик в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche... ПРАЙМ, 01.10.2023
общество , впк, экономика, новости, германия, украина, скотт риттер
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256525.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256525.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256524.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256524.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256512.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256512.jpg
https://1prime.ru/society/20231001/841862799.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Германия должна чувствовать вину за оказание Украине военной помощи, считает американский экс-разведчик Скотт Риттер.
Аналитик в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche отметил, что ФРГ до сих пор не избавилась от нацистского прошлого.
"Если бы она это сделала, немецкое правительство не стремилось бы снова увидеть свои танки на поле боя на Украине против русских, — сказал он. — Германии нужно сейчас опустить свою голову вниз, испытав позор, и сказать: "нет мы не будем этого делать".
По мнению Риттера, от немецкой армии ничего не осталось, поэтому страна даже не сможет провести мобилизацию.