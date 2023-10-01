МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Германия должна чувствовать вину за оказание Украине военной помощи, считает американский экс-разведчик Скотт Риттер. Медведев прокомментировал отправку британских инструкторов на Украину

Аналитик в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche отметил, что ФРГ до сих пор не избавилась от нацистского прошлого.

"Если бы она это сделала, немецкое правительство не стремилось бы снова увидеть свои танки на поле боя на Украине против русских, — сказал он. — Германии нужно сейчас опустить свою голову вниз, испытав позор, и сказать: "нет мы не будем этого делать".

По мнению Риттера, от немецкой армии ничего не осталось, поэтому страна даже не сможет провести мобилизацию.