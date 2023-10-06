МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Контрнаступление ВСУ провалилось, а российская армия стала еще сильнее, заявил на YouTube-канале Judging Freedom журналист, экс-судья верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано. На Украине допустили возможность мобилизации всех мужчин

"Уже никто больше не говорит о весеннем контрнаступлении, точнее, уже летнем. Капут! Проехали!" — отметил эксперт.

Наполитано добавил, что российские войска заняли новые территории. "Они продолжали продвигаться очень медленно, упорно, терпеливо на запад, особенно на севере", — подчеркнул он, добавив, что, по его мнению, "русские находятся в превосходном положении".

Говоря о санкциях, введенных против Москвы, эксперт заявил, что они не сработали, а российская экономика "улучшилась по всем показателям".

Кроме того, Наполитано назвал выросшую популярность президента Владимира Путина фактором, который свидетельствует об успехе России.

ВСУ уже пятый месяц пытаются вести контрнаступление, бросая в бой подразделения, подготовленные странами НАТО и вооруженные западной военной техникой. По словам Путина, потери украинских сил за этот период превысили 90 тысяч человек, российские военные вывели из строя 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса.