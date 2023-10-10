МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Финансовые вливания России в развитие средств радиоэлектронной борьбы показывает, что Москва не собирается прекращать СВО на Украине, утверждает военный обозреватель Ставроса Атламазоглу со страниц издания Business Insider. Washington Post: Украина расплачивается за провалы Байдена

В статье под броским заголовком "Российские электронные воины переходят к "гораздо более тонким" операциям на линии фронта на Украине" Атламазоглу утверждает, что "инвестиции России в средства радиоэлектронной борьбы — еще одно подтверждение того, что Москва не собирается прекращать борьбу". При этом отмечается, что Москва постоянно адаптирует свою тактику и развивает систему радиоэлектронной борьбы, которая стала основной сферой инвестирования.

"Электронная война, возможно, не очень привлекательна и даже не очень заметна, но она может во многом повлиять на ход боя", — подчеркивается в статье.

Уже пятый месяц украинская армия ведет контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, отправляя на передовую подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой подразделения. Как заявлял президент России Владимир Путин, за это время ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов.