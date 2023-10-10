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На Западе обеспокоились совершенствованием "незаметного" оружия России
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Финансовые вливания России в развитие средств радиоэлектронной борьбы показывает, что Москва не собирается прекращать СВО на Украине, утверждает военный обозреватель Ставроса... ПРАЙМ, 10.10.2023
новости, впк, экономика, запад, россия, рэб, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Финансовые вливания России в развитие средств радиоэлектронной борьбы показывает, что Москва не собирается прекращать СВО на Украине, утверждает военный обозреватель Ставроса Атламазоглу со страниц издания Business Insider.
В статье под броским заголовком "Российские электронные воины переходят к "гораздо более тонким" операциям на линии фронта на Украине" Атламазоглу утверждает, что "инвестиции России в средства радиоэлектронной борьбы — еще одно подтверждение того, что Москва не собирается прекращать борьбу". При этом отмечается, что Москва постоянно адаптирует свою тактику и развивает систему радиоэлектронной борьбы, которая стала основной сферой инвестирования.
"Электронная война, возможно, не очень привлекательна и даже не очень заметна, но она может во многом повлиять на ход боя", — подчеркивается в статье.
Уже пятый месяц украинская армия ведет контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, отправляя на передовую подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой подразделения. Как заявлял президент России Владимир Путин, за это время ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов.