МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Экономия на финансировании военных расходов для достижения целей специальной военной операции невозможна, они обеспечены ресурсами в следующем году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Киев выделит не менее 21,6 процента из бюджета на военные нужды

"Военные расходы возрастут, они составят более 10 триллионов рублей, если в целом по номинальному объему. Это требование, которое необходимо нам для достижения целей СВО. И здесь какая-то, знаете, экономия просто невозможна, поэтому военные задачи обеспечены ресурсами", — сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.