МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Россия должна отбалансировать статус по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний по примеру США, другого выбора нет, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков по итогам встречи с замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошевым. Путин отметил активное развитие сотрудничества в энергетической сфере

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генассамблеей ООН в 1996 году. Документ предполагает запрет испытательных взрывов в мирных целях в атмосфере, космосе и под водой. Договор носит бессрочный характер и предполагает возможность выхода из него. ДВЗЯИ подписали 186 государств, включая США и Китай, ратифицировали 178 государств, в том числе Россия, Великобритания и Франция, не подписали "молодые ядерные державы" КНДР, Индия и Пакистан. Отмечается, что для вступления в силу ДВЗЯИ должны ратифицировать 44 страны, обладающие ядерным потенциалом.

"Мы считаем, что зеркальность в этом вопросе с США абсолютно необходима. Мы полагаем, что 23 года, пока мы ждали, что что-то сдвинется в Вашингтоне в плане ратификации, вполне достаточный срок для того, чтобы этот шаг был сделан", — сказал он.

По словам Рябкова, у Москвы нет другого выбора, кроме как отбалансировать позиции с Вашингтоном.

Замглавы МИД добавил, что Россия рассчитывает на получение США сигнала и решение застарелых проблем документа.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял 5 октября, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США и отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Как подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эта мера не будет означать, что Москва намерена проводить ядерные испытания.

По словам Рябкова, возобновление Россией испытаний возможно только после аналогичных действий США.