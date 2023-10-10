МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. НАТО ждет неминуемый распад в случает победы России, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Захарова напомнила о риске распространения оружия НАТО по всему миру

Так он прокомментировал слова ушедшего в отставку генерала Марка Милли.

Американский офицер ранее заявлял, что успешное завершение Россией СВО увеличит вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет.

"В этом случае (победа России на Украине. — Прим. ред.) мы должны ожидать распад НАТО. Я даже не уверен, сможет ли Евросоюз выстоять, когда конфликт подойдет к концу", — сказал Макгрегор.

Он добавил, что Украина находится на полном обеспечении США, назвав ее 51 штатом.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

НАТО, она же Организация Североатлантического договора — военно-политический альянс, основанный в апреле 1949 года. На данный момент в состав организации входит 31 страна из Северной Америки и Европы. Деятельность НАТО сосредоточена вокруг обеспечения безопасности стран-участниц, а также устранения угроз их жизненно важным интересам путем консультаций, военных вмешательств и других военно-политических инструментов.