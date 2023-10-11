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"Армии не будет". Риттер вынес приговор Украине
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Украинской армии не будет в течение года, Россия скоро закончит конфликт, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector... ПРАЙМ, 11.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Украинской армии не будет в течение года, Россия скоро закончит конфликт, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.
"Украинской армии не будет через 12 месяцев, некому будет получать боеприпасы. Крах уже наступает, пока мы тут с вами разговариваем", — сказал он.
По словам Риттера, ВСУ в упадке, а поддержка Запада не спасет Киев.
Экс-разведчик подчеркнул. что Россия скоро закончит конфликт.