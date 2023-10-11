МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Украинской армии не будет в течение года, Россия скоро закончит конфликт, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector. В МВФ предрекли госдолг Украины выше 100 процентов ВВП

"Украинской армии не будет через 12 месяцев, некому будет получать боеприпасы. Крах уже наступает, пока мы тут с вами разговариваем", — сказал он.

По словам Риттера, ВСУ в упадке, а поддержка Запада не спасет Киев.

Экс-разведчик подчеркнул. что Россия скоро закончит конфликт.