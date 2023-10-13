МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ядерные силы Соединенных Штатов плохо готовы к возможному конфликту с Россией и Китаем и нуждаются в количественных и структурных изменениях — такое мнение содержится в опубликованном докладе комиссии конгресса. Американская RAND оценила, ответит ли НАТО на возможный удар России

По мнению авторов документа, когда стратегические арсеналы сразу двух держав выйдут на одинаковый уровень с США, планируемая модернизация ядерных сил "необходима, но недостаточна".

"Эти изменения диктуют необходимость корректировки потенциала ядерных возможностей Соединенных Штатов — как количественных, так и структурных", — указывается в документе.

Как утверждают законодатели, ядерный конфликт с Россией и Китаем становится все более вероятным. При этом, по их словам, нужно уже сейчас принимать необходимые решения касательно сил сдерживания, чтобы быть в состоянии ответить на "экзистенциальные" вызовы, которые встанут перед США в 2027-2035 годах.