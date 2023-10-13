2023-10-13T07:39:04+03:00
2023-10-13T07:39:04+03:00
2023-10-13T07:39:04+03:00
2023
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В конгрессе США выступили за изменение структуры ядерных сил
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Ядерные силы Соединенных Штатов плохо готовы к возможному конфликту с Россией и Китаем и нуждаются в количественных и структурных изменениях — такое мнение содержится в... ПРАЙМ, 13.10.2023
впк, экономика, новости, сша, китай, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ядерные силы Соединенных Штатов плохо готовы к возможному конфликту с Россией и Китаем и нуждаются в количественных и структурных изменениях — такое мнение содержится в опубликованном докладе комиссии конгресса.
По мнению авторов документа, когда стратегические арсеналы сразу двух держав выйдут на одинаковый уровень с США, планируемая модернизация ядерных сил "необходима, но недостаточна".
"Эти изменения диктуют необходимость корректировки потенциала ядерных возможностей Соединенных Штатов — как количественных, так и структурных", — указывается в документе.
Как утверждают законодатели, ядерный конфликт с Россией и Китаем становится все более вероятным. При этом, по их словам, нужно уже сейчас принимать необходимые решения касательно сил сдерживания, чтобы быть в состоянии ответить на "экзистенциальные" вызовы, которые встанут перед США в 2027-2035 годах.