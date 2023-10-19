2023-10-19T02:32:54+03:00
2023-10-19T02:32:54+03:00
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2023
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Французский генерал оценил ход конфликта на Украине
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Завершение украинского конфликта в настоящее время означало бы победу России, считает французский генерал Бруно Клермон. "Если бы война закончилась завтра, русские просто победили... ПРАЙМ, 19.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Завершение украинского конфликта в настоящее время означало бы победу России, считает французский генерал Бруно Клермон.
"Если бы война закончилась завтра, русские просто победили бы", — приводит журнал Valeurs Actuelles его слова.
По его мнению, отсутствие желаемого эффекта у украинского контрнаступления обусловлено рядом факторов. Так, "выживание Украины" существенно зависит от поставок боеприпасов с Запада, а запасы США и Европы не безграничны. ВСУ также необходимо более современное вооружение, чтобы выстоять, полагает генерал.
Издание пишет, что Киев, скорее всего, допустил неудачное планирование, считая, что выход на первую российскую линию обороны приведет к разрушению всей системы. Также оно указало на трудности с адаптацией украинских солдат к вооружению, предоставленному Североатлантическим альянсом.